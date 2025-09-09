В Тверской области пройдет Международный фестиваль юношеских СМИ

В первый день, 11 сентября, заработают творческие мастерские. Утро 12 сентября начнется с зарядки по актерскому мастерству, а в течение дня пройдут круглый стол для педагогов, лекции, мастер-классы и лаборатории. В тот же день состоятся просмотр и обсуждение фестивальных работ. Кроме того, 13 сентября для участников запланированы выездные мастер-классы в Твери, Ржеве, Старице и Торжке. Подробнее познакомиться с программой фестиваля можно по ссылке.