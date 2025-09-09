В Тверской области пройдет Международный фестиваль юношеских СМИ

Международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи» пройдет с 11 по 15 сентября в Тверской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в аппарате правительства региона.
В 35-й раз фестиваль объединит педагогов и специалистов, занимающихся журналистикой, кино, фотографией, мультипликацией и другими направлениями. К нему также присоединятся школьные и юношеские телестудии, печатные издания, медиаклассы, студии мультипликации, киностудии и фотоклубы.
Губернатор региона Игорь Руденя считает, что работа таких площадок способствует раскрытию творческого и профессионального потенциала подрастающего поколения, укреплению знаний и обмену опытом специалистов и педагогов.
Фестиваль включает несколько направлений. Образовательное предполагает проведение мастер-классов и тренингов по журналистике, кино, фотографии, анимации, социальным медиа. Творческое включает в себя выпуск газет, радиопередач и теледневника, киноработ, пресс-конференции, встречи с детскими коллективами, работниками культуры и искусства, а также конкурс фестивальных работ.
В первый день, 11 сентября, заработают творческие мастерские. Утро 12 сентября начнется с зарядки по актерскому мастерству, а в течение дня пройдут круглый стол для педагогов, лекции, мастер-классы и лаборатории. В тот же день состоятся просмотр и обсуждение фестивальных работ. Кроме того, 13 сентября для участников запланированы выездные мастер-классы в Твери, Ржеве, Старице и Торжке. Подробнее познакомиться с программой фестиваля можно по ссылке.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.