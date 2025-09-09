В Ростовской области расширят меры поддержки для многодетных семей

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь внес на рассмотрение депутатов донского парламента законопроект, направленный на расширение мер социальной поддержки семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Документ включает в себя инициативы, которые должны снизить финансовую нагрузку на семьи и повысить доступность образования для детей.
Сейчас многие меры поддержки в сфере образования действуют только внутри региона. Законопроект предлагает новую возможность для многодетных семей. Они смогут получать компенсацию 50% стоимости обучения одного ребенка в колледжах и вузах других регионов России.
Эта мера позволит детям выбирать учебное заведение по всей стране. Она также станет серьезной финансовой поддержкой для их родителей.
Напомним, что ранее на форуме «Стратегия 2030» Юрий Слюсарь анонсировал другие нововведения. В частности, уже с 2026 года все семьи при рождении ребенка будут получать подарки на 20 тысяч рублей с необходимыми вещами. Также заработает институт «социальных нянь» для помощи при уходе за детьми до трех лет. Первыми такую поддержку получат студенческие и многодетные семьи.
Кроме того, с января будущие мамы, обучающиеся очно, смогут получить единовременную выплату 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. Все эти меры войдут в Стратегию развития Ростовской области до 2030 года.
