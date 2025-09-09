Ричмонд
Кабмин поддержал закон о запрете выгула опасных пород пьяными и детьми до 16 лет

Кабмин отметил, что закон о запрете на выгул опасных пород собак пьяными и детьми требует доработки.

Источник: Комсомольская правда

Кабмин поддержал законопроект, предусматривающий введение запрета на выгул опасных пород собак пьяными и детьми до 16 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что на данный момент в ряде российских регионов уже присутствуют подобные запреты. Однако имеет смысл распространить правило и на федеральном уровне. Как следствие, весь проект в целом требует доработки.

«В законопроекте необходимо учесть, что законодательством России к состоянию опьянения отнесены не только алкогольное и наркотическое опьянение, но и иное токсическое опьянение», — отметил Кабмин в официальном комментарии.

Тем временем в Госдуму внесли закон, предусматривающий запрет въезда в Россию семей мигрантов. Согласно документу, привозить родственников не сможет никто, за исключением граждан Белоруссии. На них правила распространяться не будут.