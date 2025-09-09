Безопасность, надежность, профессионализм. Белорусские милиционеры-охранники соревнуются за звание лучшего

На этой неделе Минск стал местом притяжения десятков лучших сотрудников Департамента охраны — они на протяжении нескольких дней испытывают себя на выносливость, оперативность и слаженность, в том числе в совместной работе с собаками. Подтвердить свои умения и соответствие выбранной профессии им позволяет 22-й открытый республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства сотрудников Департамента охраны МВД. И сегодня участники одного из этапов состязаний поделились своими эмоциями, рассказали о значимости этих стартов и подготовке к ним корреспондентам БЕЛТА.
В этом году в конкурсе принимают участие команды из всех областных управлений, Минского городского управления и управления по охране дипломатических представительств — а это восемь команд. Каждый регион традиционно привозит сильнейших сотрудников — победителей внутренних отборочных этапов.
Для гостей праздника подготовили различные интерактивные зоны. Здесь можно было познакомиться с профессиями Департамента охраны, транспортом, обмундированием. И уже традиционно самой большой популярностью пользовался вольер со служебными собаками. Они еще щенки, которые только учатся, но вскоре станут полноправными сотрудниками.
Заместитель главного судьи конкурса, начальник отдела подготовки кадров управления идеологической работы и кадрового обеспечения ДО Сергей Ковриго отметил, что конкурс охватывает все направления работы департамента.
«Наш конкурс состоит из многих этапов. Включает он в себя теоретическую часть (где участники показывают свои знания), специальную подготовку. Аттестованные сотрудники сдают еще огневую подготовку, демонстрируя свои навыки владения табельным оружием. Проверяем и физическую подготовку: сдачу нормативов и боевые приемы борьбы. В качестве нормативов — подтягивание и кросс (1,5 км мужчины и 500 м девушки). Пройдут также практические конкурсы по направлениям служебной деятельности — для сотрудников оперативно-дежурной службы, командиров строевых подразделений, милиционеров-водителей, милиционеров-кинологов», — рассказал он.
Повышающий коэффициент введен на те конкурсы, которые связаны непосредственно с работой ДО. «Так, мы увеличили их значимость, потому что это их должностные обязанности и служба на местах. Это тот же практический конкурс для оперативно-дежурной службы», — добавил Сергей Ковриго. Сюда можно отнести экзамены по использованию функционала информационных систем ОДС, по организации информационной безопасности, по обследованию объекта, принимаемого под охрану.
«В конкурсе также участвуют сотрудники из числа гражданского состава — дежурные пульта управления, сторожевой состав, электромонтеры. Они также соревнуются в своих категориях — как в практике, так и в теории, — подчеркнул заместитель главного судьи. — Заключительным и самым зрелищным испытанием станет милицейская эстафета, которая состоит из нескольких этапов. На первом сотрудники преодолевают “мышеловку”, “забор”, “окно”, стреляют из пневматической винтовки по мишеням, затем — “забор” и финиш перед следующим этапом».
Сегодня участникам предстояло преодолеть специальную (кинологическую) полосу препятствий вместе с собакой. Помимо скорости учитывали и правильность выполнения, так скажем, элементов — главное было, чтобы служебный дуэт прошел через все препятствия, а не мимо них. Зрелищным было и задержание условного преступника (как говорят специалисты — лобовая атака). Тут собакам необходимо было проявить предельную выносливость, удерживая «нарушителя», в то время как он отбивался от собаки и пытался сбросит ее с себя.
«Для удачного прохождения полосы важно, чтобы кинолог психологически был устойчив, потому что собаке передается нервозность. Успех преодоления полосы собакой зависит от эмоционального состояния сотрудника. Не менее важны также физические навыки и умения, — подчеркнул Сергей Ковриго. — Из основных ошибок, которые случаются, могу выделить то, что собака иногда не следует по намеченному маршруту, отвлекается и не слушает хозяина. Самым сложным препятствием для них становится лестница — там узкие ступенечки, и собака из-за этого стрессует. Кинологу разрешено помогать ей преодолевать это препятствие».
На стадионе еще до начала торжественного открытия настроение гостям поднимали песнями. Своим исполнением порадовала и белорусская певица Жанет. Сотни зрителей пришли с улыбками поддержать своих коллег. Учащиеся патриотических классов рады были увидеть профессионалов в работе. Наверняка кто-то из них в будущем также станет сотрудником Департамента охраны, а может, даже кинологом.
К слову, о собаках. Они одними из первых оценили масштабность полосы на Национальном олимпийском стадионе. Кинологи «выгуливали» своих подопечных, чтобы те привыкли к полю и шуму зрителей. А все для того, чтобы в самый нужный момент четвероногие сотрудники ДО не растерялись и выполнили указания кинологов на все 100%.
Инспектор-кинолог питомника служебных собак Брестского областного управления ДО Артур Матусевич вместе со своим четвероногим воспитанником Громом выступали первыми. «Это волнительно. Ты первый, и пока нет никакой информации о том, хороший результат или не очень. Перед стартом настроились и показали результат. Скажем так, он неплохой, но не лучший даже из нашего опыта. Уверен, что будут у ребят получше. Не совсем все получилось, но, в принципе, достойно», — поделился кинолог.
«Сегодня очень много зрителей, шумно. И работать с этим мы тоже тренируемся, в том числе на таких соревнованиях. Это не первые наши состязания. Умение абстрагироваться приходит с опытом, просто отключаешься от реальности — есть только полоса препятствий. Передо мной была только моя собака и полоса — элемент за элементом и ни одного человека в поле зрения. И без того всегда присутствует волнение, а если еще и обращать внимание на большое количество зрителей, то в разы было бы сложнее психологически», — уверен Артур Матусевич.
На прошлогоднем конкурсе команда Брестского ОУ заняла первое место, и Артур с Громом также внесли свой вклад в эту победу. «Мы выступали дома, а там и стены помогают. Было проще, — смеется мужчина. — А здесь мы гости. Но могу сказать однозначно, что как подготовились, так и выступаем. Говоря честно, удача присутствует, есть и доля везения, но если не готовиться, то ничего не получится».
Артур Матусевич и Гром познакомились три года назад, когда пес был уже взрослым. Сработаться удалось легче и быстрее, чем ожидалось. «На первую встречу я зашел к нему в вольер не с пустыми руками. Угостил лакомством, погладил — убедился, что собака контактная, не конфликтная. И тогда же, уже как к своей, пришел с ошейником, поводком, и мы пошли гулять. И с того дня так и “гуляем”, — улыбается кинолог.
Младший инспектор-кинолог питомника служебных собак Могилевского ОУ Максим Вопрючков также уже не в первый раз участвует в конкурсе. «Готовились плотно, но пробежали не совсем так, как хотели. Но соревнования это такая вещь, что может произойти все что угодно и в любое время. Ко всему быть готовым невозможно. Будем работать с тем, что имеем, тренироваться и дальше. Это нас не остановит. А вот на задержании “преступника” показали себя хорошо», — поделился кинолог.
Работать в Департамент охраны Максим пришел по объявлению, когда у него заканчивался срок контрактной службы в органах пограничной службы. «Увидел, что Департамент охраны приглашает на службу, в том числе кинологов. А в пограничниках я работал с собакой. В отпуске заехал в управление, узнал, что требуется, и пришел работать в охрану, — сказал мужчина. — Будучи еще пограничником, я мечтал завести свою личную собаку, в том числе для дальнейшей работы. Опять же, увидел, что продаются щенки недалеко от моего дома. Собрался и сразу же рванул туда. Приехал уже поздно, когда осталось два щенка. Выбирал без каких-либо тестов (был неопытен, не знал, что да как), просто наобум. Взял того, который больше понравился. И не прогадал. Дрессируется легко. Понятно, что у каждой собаки есть свои сложности, но мы справляемся».
«Каждое соревнование дает свой опыт, мы видим реальные ошибки. Над ними в дальнейшем работаем, пытаемся их устранить. Это, конечно же, сказывается и на служебной деятельности. Мы таким образом улучшаем и свои профессиональные качества, и собаки. Благодаря этому они лучше работают в нашей повседневной службе», — отметил Максим Вопрючков.
По паспорту пятилетнего пса зовут Елланд Ганс, однако Максим сразу же дал ему свою кличку — Крэк. «О кличке я задумался еще на обратном пути домой, после того, как забрал его, — вспоминает он. — И в памяти вспыли почему-то крекеры, печенье. Вот так и привязалась кличка».
Крэк живет дома в семье Вопрючковых. «Дома у нас тоже есть правила, по которым он живет. Например, он знает в какие комнаты ему запрещено заходить. Но это все равно наш друг. С первых дней они с дочкой стали лучшими друзьями, она в нем души не чает», — заключил Максим.
Инспектор-кинолог питомника служебных собак Гомельского ОУ Валерий Кузьков рассказал, что во время прохождения полосы сосредоточен на том, чтобы не допустить ошибок. «Думаю еще о том, что где-то побыстрее можно попробовать пробежать. Но есть риск сделать ошибку, получить штраф. Поэтому перестраховываемся. Ну и главное — не травмироваться самому и собаку не травмировать, — сказал он. — Мне собака всегда помогает. Если он ускоряется, то и мне проще быстрее за ним бежать. А вот я долго полз, например, а он уже пошел на лестницу, чтобы сэкономить время. Я там могу быстрее пройти, догнать его. Вот так за счет друг друга экономим время».
«Каждая собака обучается по-разному. Некоторые прям любят и в предвкушении, чтобы быстрее пробежать полосу. Кому-то нужно больше мотивации — игрушки, вкусняшки, — рассказал Валерий Кузьков. — Тренировки по полосе препятствий потом и в работе нужны. Особенно при осмотре объектов — заборы, окна, те же лестницы, а где-то нужно пролезть снизу. Полоса моделирует эти ситуации. Поэтому это точно пригодится в реальной службе. Плюс выносливость у собаки вырабатывается», — уверен кинолог.
Бельгийской овчарке Тагиру 3,5 года, и взял Валерий его к себе еще щенком. «Посоветовали заводчицу. На месте посмотрел, протестировал. Все понравилось в собаке — темперамент, поведение. Видно было, что хоть сейчас готов работать. И сейчас вот видно, как он рвется пробежаться еще раз и задержать “преступника”, — усмехается хозяин.
Инспектор-кинолог питомника служебных собак Минского ГУ Антон Ржанский и Тор справились с полосой препятствий за 1 минуту и 9 секунд — это лучший результат этой пары. «Эмоции безумные! Мы к этому стремились давно, каждый день тренировались. Это наш лучший результат, мы побили свой предыдущий рекорд. Все получилось так, как и запланировали, — делится первыми впечатлениями после прохождения испытания кинолог. — Самым тяжелым, на мой взгляд, было преодоление “мышеловки”. Она низко, а пройти ее нужно быстро. Ползти на животе весьма тяжело. Переживал, что собака на скорости не преодолеет двухметровый забор. Но мы справились».
«Собаке уже пять лет, а познакомились мы, когда ему был год. Он жил дома у заводчицы, и нам предстояло найти общий язык. Переживал, что будет очень сложно и первый год, а то и два, ничего не получится. Со щенками связь налаживается очень быстро, а со взрослыми подольше. Но мы справились за полгода и начали уже совместные тренировки. В 2023 году мы ездили в Гродно на профмастерство, где полосу преодолели за 1 минуту 12 секунд. В этом году подготовились получше и сумели побить свой рекорд. Мы рады, счастливы, но это не предел, будем еще улучшать», — заявил Антон Ржанский.
Масштабность конкурса в этом году по-настоящему впечатляет. Он впервые проходит на разных площадках в Минске. Многие испытания проводятся в РЦОП «Стайки», а экзамен по скоростному маневрированию на служебном транспорте — на стадионе «Заря» ДОСААФ в Минском районе. К слову, команда победителей уедет домой на новом служебном автомобиле.
Первый конкурс состоялся в 2001 году на базе Учебного центра объединения «Охрана». Тогда в состязаниях участвовали милиционеры, водители и кинологи, а главным зрелищем уже тогда была комбинированная эстафета. В 2003 году в Гродно появились новые участники — инспекторы-дежурные, а в программу вошел служебный биатлон. В 2004-м в Новополоцке впервые провели тактические экзамены для групп задержания. В последующие годы география расширялась: Борисов, Брест, Бобруйск, Сморгонь. Постепенно конкурс приобрел международный характер — в нем участвовали команды из России, Украины, Молдовы. В 2021 году впервые проведен республиканский конкурс «Лучший по профессии» среди работников сторожевой охраны подразделений Департамента охраны. Результаты вносятся в командный зачет смотра-конкурса профессионального мастерства. Также в общий зачет засчитываются результаты проводимых конкурсов среди сотрудников кадровых подразделений и электромонтеров охранно-пожарной сигнализации.
