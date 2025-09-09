Безопасность, надежность, профессионализм. Белорусские милиционеры-охранники соревнуются за звание лучшего

Работать в Департамент охраны Максим пришел по объявлению, когда у него заканчивался срок контрактной службы в органах пограничной службы. «Увидел, что Департамент охраны приглашает на службу, в том числе кинологов. А в пограничниках я работал с собакой. В отпуске заехал в управление, узнал, что требуется, и пришел работать в охрану, — сказал мужчина. — Будучи еще пограничником, я мечтал завести свою личную собаку, в том числе для дальнейшей работы. Опять же, увидел, что продаются щенки недалеко от моего дома. Собрался и сразу же рванул туда. Приехал уже поздно, когда осталось два щенка. Выбирал без каких-либо тестов (был неопытен, не знал, что да как), просто наобум. Взял того, который больше понравился. И не прогадал. Дрессируется легко. Понятно, что у каждой собаки есть свои сложности, но мы справляемся».