Умер известный белорусский актер Александр Лавринович

Умер белорусский актер Александр Лавринович, игравший в сериале «Каменская».

Источник: Комсомольская правда

Умер Александр Лавринович, один из старейших актеров Гомельского областного драматического театра. Об этом сообщили на сайте коллектива.

Лавринович скончался на 83-м году жизни. Окончив в 1968-м Белорусский государственный театрально-художественный институт, он пришел в Гомельский областной драмтеатр, отдав служению ему почти шесть десятилетий.

На сцене актер воплотил десятки образов. А в текущем репертуаре играл в постановках «Незамужняя женщина», «Деревья умирают стоя», «Ваша сестра и пленница», «Забыть? Герострата…», «Визит старой дамы», «Летят журавли», «Бульвар Сансет». В театре он нередко появлялся вместе с супругой — народной артисткой Беларуси Людмилой Корховой.

Отметился Лавринович и в современном кино, сыграв профессора медицины в одном из эпизодов популярного сериала «Каменская», снимавшегося в Беларуси.

Сообщается, что прощание с Александром Лавриновичем пройдет 10 сентября с 10.00 до 11.00 в фойе Гомельского областного драмтеатра, а отпевание — в 11.30 в соборе Петра и Павла.

Ранее мы сообщали, что умер Олег Тумашов, вокалист популярной белорусской рок-группы 1990-х «Улис».