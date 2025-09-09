Ричмонд
Следователи начали проверку после пожара на крокодиловой ферме в Ейске

Специалисты осматривают места происшествия, а также проводят другие проверочные мероприятия.

Источник: Аргументы и факты

В городе Ейск произошел пожар на крокодиловой ферме, следователи выясняют обстоятельства инцидента, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

«Ейским межрайонным следственным отделом СК России по Краснодарскому краю была организована доследственная проверка», — сказано в публикации.

Сейчас специалисты осматривают места происшествия, а также проводят другие проверочные мероприятия. Они направлены на установление обстоятельств случившегося, в частности, точной причины пожара.

«Назначено проведение пожарно-технической экспертизы. В ходе проверки также будет дана оценка на предмет соблюдения условий содержания животных и законности их нахождения в условиях дельфинария и крокодиловой фермы», — отмечается в публикации.

Ранее появилась информация, что в Ейске сгорела крокодиловая ферма. Как утверждалось, все находившиеся на ферме рептилии погибли. При этом около нее располагались дельфинарий и контактный зоопарк. Там животные не пострадали.