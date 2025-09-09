Ричмонд
МИД: РФ выступает за мирное разрешение кризиса в Непале

Непал является дружественной страной, отметили в российском министерстве.

Источник: Аргументы и факты

Москва выступает за мирное разрешение кризиса в Непале и надеется на скорейшую нормализацию ситуации. Об этом заявили Министерство иностранных дел России.

В Москве внимательно следят за обстановкой в Непале. С 8 сентября в стране происходят массовые уличные протесты, которые уже переросли в беспорядки, в результате которых есть погибшие и раненые, отметили в МИД.

«Российская сторона выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса в рамках национального правового поля и надеется на скорейшую нормализацию положения в дружественной стране», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что граждан РФ среди пострадавших в Непале нет, а обстановка вокруг российского посольства в Катманду остается спокойной.

Гражданам РФ рекомендуется временно воздержаться от посещения Непала до стабилизации обстановки. Россиянам, которые уже находятся в стране, нужно проявлять осторожность, избегать мест массового скопления людей и соблюдать указания властей Непала, проинформировали в МИД.

Ранее главнокомандующий армией Непала генерал Ашок Радж Сигдел обратился к гражданам страны. Он призвал население сохранять мир и спокойствие.

