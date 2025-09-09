В Волгоградской области досрочно завершили ремонт межмуниципальной дороги

В ходе ремонта специалисты на первом участке, включающем мостовой переход, заменили дорожную одежду, обустроили водопропускные трубы и укрепили обочины. На обоих участках установили автобусные остановки, дорожные знаки, светофоры, пешеходные и барьерные ограждения и сделали тротуары. Кроме того, смонтирован современный энергоэффективный комплекс искусственного освещения, который позволит значительно улучшить видимость на дороге в ночное время.