Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области досрочно завершили ремонт межмуниципальной дороги

На обоих участках поставили остановки, знаки, светофоры, пешеходные и барьерные ограждения и сделали тротуары.

Два участка трассы Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская (Ростовская область) общей протяженностью более 7 км отремонтировали на год раньше запланированного срока, сообщили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Работы проводились по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В ходе ремонта специалисты на первом участке, включающем мостовой переход, заменили дорожную одежду, обустроили водопропускные трубы и укрепили обочины. На обоих участках установили автобусные остановки, дорожные знаки, светофоры, пешеходные и барьерные ограждения и сделали тротуары. Кроме того, смонтирован современный энергоэффективный комплекс искусственного освещения, который позволит значительно улучшить видимость на дороге в ночное время.

По контракту завершить все работы планировали в сентябре 2026 года, однако подрядчики закончили ремонт в 2025-м.

Напомним, в Волгоградской области уделяют особое внимание развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. С 2017 года в регионе построили и отремонтировали около 3,2 тыс. км дорог, в этом году работы планируют выполнить на участках общей протяженностью 340 км.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.