В Волгоградской области досрочно завершили ремонт межмуниципальной дороги

Два участка трассы Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская (Ростовская область) общей протяженностью более 7 км отремонтировали на год раньше запланированного срока, сообщили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Работы проводились по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
В ходе ремонта специалисты на первом участке, включающем мостовой переход, заменили дорожную одежду, обустроили водопропускные трубы и укрепили обочины. На обоих участках установили автобусные остановки, дорожные знаки, светофоры, пешеходные и барьерные ограждения и сделали тротуары. Кроме того, смонтирован современный энергоэффективный комплекс искусственного освещения, который позволит значительно улучшить видимость на дороге в ночное время.
По контракту завершить все работы планировали в сентябре 2026 года, однако подрядчики закончили ремонт в 2025-м.
Напомним, в Волгоградской области уделяют особое внимание развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. С 2017 года в регионе построили и отремонтировали около 3,2 тыс. км дорог, в этом году работы планируют выполнить на участках общей протяженностью 340 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.