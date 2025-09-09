Трамп обвинил Россию в намеренном затягивании решения по конфликту на Украине

Россия намеренно затягивает процесс принятия решения по военному конфликту на Украине. Об этом во вторник, 9 сентября, заявил президент США Дональд Трамп.
По словам главы государства, каждый раз, когда мир между Москвой и Киевом кажется ему близким, президент России Владимир Путин «берет и сбрасывает еще одну бомбу».
— Это совершенно недопустимо, — передает слова Трампа радиостанция WABC.
Президент США также отметил, что по-прежнему решительно настроен добиться урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной. Он выразил мнение, что нынешняя ситуация заметно осложнилось из-за «взаимной вражды» Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Глава Белого дома 8 сентября заявил, что поговорит с Путиным в течение следующих нескольких дней. Зеленский в свою очередь выразил разочарование в связи с отказом пригласить представителей Украины на саммит на Аляске, где прошли переговоры лидеров России и США.
Трамп также подчеркнул, что готов начать проведение второго этапа санкций в отношении России. Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, отметил, что в случае срыва встречи Путина и Зеленского инициатива снова перейдет к США и европейским странам.