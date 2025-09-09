В донской станице Ольгинской открыли семейный многофункциональный центр

Отметим, центр стал обособленным подразделением Донского семейного МФЦ, который был открыт в Ростове-на-Дону в декабре 2024 года. За это время в нем получили помощь более 700 семей. В 2026 году запланировано открытие структурных подразделений Донского семейного МФЦ в Донецке и Песчанокопском районе.