В донской станице Ольгинской открыли семейный многофункциональный центр

Семейный многофункциональный центр (МФЦ) открыли в станице Ольгинской Аксайского района Ростовской области в ходе реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
На базе семейного МФЦ, помимо консультирования по мерам поддержки, можно получить помощь психологов, логопедов и дефектологов, услуги по социальной реабилитации и другие. В центре будут принимать ежемесячно около 250 посетителей, в том числе семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.
Отметим, центр стал обособленным подразделением Донского семейного МФЦ, который был открыт в Ростове-на-Дону в декабре 2024 года. За это время в нем получили помощь более 700 семей. В 2026 году запланировано открытие структурных подразделений Донского семейного МФЦ в Донецке и Песчанокопском районе.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.