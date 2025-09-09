Ричмонд
В донской станице Ольгинской открыли семейный многофункциональный центр

Там можно узнать о мерах поддержки, а еще получить помощь психологов, логопедов и дефектологов, услуги по социальной реабилитации.

Источник: Национальные проекты России

Семейный многофункциональный центр (МФЦ) открыли в станице Ольгинской Аксайского района Ростовской области в ходе реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

На базе семейного МФЦ, помимо консультирования по мерам поддержки, можно получить помощь психологов, логопедов и дефектологов, услуги по социальной реабилитации и другие. В центре будут принимать ежемесячно около 250 посетителей, в том числе семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, центр стал обособленным подразделением Донского семейного МФЦ, который был открыт в Ростове-на-Дону в декабре 2024 года. За это время в нем получили помощь более 700 семей. В 2026 году запланировано открытие структурных подразделений Донского семейного МФЦ в Донецке и Песчанокопском районе.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.