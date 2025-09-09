Стала известна детальная программа фестиваля «Казачья станица Москва»

В столичном музее-заповеднике «Коломенское» в субботу, 13 сентября, организуют интерактивный музей под открытым небом в рамках XI Международного фестиваля «Казачья станица Москва».
— В этом году фестиваль посвящен 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Программа мероприятия составлена таким образом, что будет интересна посетителям всех возрастов. 12 площадок фестиваля ознакомят зрителей с культурой и бытом казачества, — отметил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.
Он сообщил, что свое творчество покажут свыше 60 казачьих творческих коллективов из Центрального федерального округа, регионов традиционного проживания казаков, Ростовской, Волгоградской, Омской областей, и других российских субъектов, в том числе Приморского и Хабаровского краев.
Центром мероприятия станет главная сцена, где на протяжении всего дня будут выступать лучшие казачьи вокальные и танцевальные коллективы, а также сольные исполнители со всей России. Особое внимание в рамках фестиваля уделят походному храму, который станет центральным символом мероприятия и будет освящен.
По словам Виталия Сучкова, в рамках мероприятия будет представлена выставка, посвященная казакам-героям, участвующим в специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что казачество на протяжении веков служило оплотом русской государственности и духовности.