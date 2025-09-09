Трамп заявил, что все еще решительно настроен добиться мира на Украине

Президент США Дональд Трамп во вторник, 9 сентября, заявил о том, что по-прежнему решительно настроен добиться урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной. По словам главы государства, нынешняя ситуация заметно осложнилось из-за «взаимной вражды» его российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского.
— Я говорил: этот конфликт должен стать самым простым из всех, поскольку я прекрасно лажу с Владимиром Путиным… Однако ситуация сложна, поскольку между ним и Владимиром Зеленским много ненависти, очень много, — передает слова Трампа радиостанция WABC.
Президент США 8 сентября заявил, что поговорит с Путиным в течение следующих нескольких дней. Зеленский в свою очередь выразил разочарование в связи с отказом пригласить представителей Украины на саммит на Аляске, где прошли переговоры лидеров России и США.
Трамп также подчеркнул, что готов начать проведение второго этапа санкций в отношении России. Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, отметил, что в случае срыва встречи Путина и Зеленского инициатива снова перейдет к США и европейским странам.