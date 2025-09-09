Председатель Союза поляков на Беларуси: закрытие границы не приветствуется ни населением, ни бизнесом

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрытие границы отрицательно скажется на простых людях и бизнесе. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА председатель общественного объединения «Союз поляков на Беларуси» Мечеслав Лысый.
«Закрытие границы отрицательно отразится на всех: простых поляках и простых белорусах, а также бизнесе. Между Беларусью и Европой по-прежнему существуют связи. Но решение польских властей не улучшает ситуацию. Оно не идет на пользу никому», — сказал Мечеслав Лысый.
Беларусь выразила протест в связи с решением Польши приостановить движение через границу.
Поясняя свою мысль, председатель Союза поляков на Беларуси привел в пример жизненную ситуацию, когда граждане Беларуси или Польши планируют посетить соседнюю страну (или уже находятся там) либо проехать через ее территорию транзитом в третьи страны. Цель такого визита разная: кратковременный отдых, посещение родственников. Новость о закрытии границы ими будет воспринята явно негативно.
«Что касается последствий этого решения, их сейчас сложно оценить. Однако очевидно, что это не будет приветствоваться ни одной, ни второй стороной. Я имею в виду простых граждан и бизнес Польши и Беларуси. Социальные и экономические потери будут», — отметил он.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что Польша в полночь с четверга на пятницу закроет границу с Беларусью на фоне учений «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября.
Глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил, что закрытие границы с Беларусью будет временным. При этом он уточнил, что речь идет о полном закрытии пограничных переходов. По его словам, постановление о закрытии границы с Беларусью будет опубликовано в среду. -0-