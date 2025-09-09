В Новокузнецком округе Кузбасса открыли первый агротехнологический класс

Первый агротехнологический класс открыли в Новокузнецком округе Кузбасса в ходе реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Учащиеся 7−10-х классов школы поселка Металлургов будут изучать основы птицеводства и смежные аграрные дисциплины, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
«Учеба в агротехнологических классах — это элемент бесшовного образования. С полученными знаниями ребята без проблем смогут поступить в Кузбасский аграрный университет и агролицей при университете. Всего в этом году в Кузбассе откроется 20 агроклассов в восьми сельских школах», — отметил губернатор региона Илья Середюк.
Создание агротехнологического класса стало возможным благодаря трехстороннему соглашению между администрацией Новокузнецкого округа, Кузбасским государственным аграрным университетом имени В. Н. Полецкова и предприятием «Кузбасский бройлер». Для профильного обучения выбрано направление «Птицеводство будущего: технологии и управление».
Агрокласс оснащен инкубаторами, овоскопами, микроскопами, лабораторным стендом «Система управления птицефермой». В ходе программы ученики будут изучать предметы по направлениям сельского хозяйства и агропрома, посещать производства и фермерские хозяйства, и еще в школе смогут определиться с будущей специальностью.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.