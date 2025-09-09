Находящиеся в Непале россияне: протестующие не угрожают иностранцам

Протестующие в Непале не угрожают туристам и не проявляют агрессию, рассказали aif.ru находящиеся в стране россияне Юрий и Дмитрий.
Напомним, массовые протесты в Непале начались после того, как власти объявили о запрете на использование ряда социальных сетей. Протестующие подожгли здание парламента, Верховного суда и резиденцию премьер-министра Шармы Оли.
Президент страны Рама Чандры Паудела ушел в отставку. По данным местной полиции, из непальской тюрьмы Джалешвар сбежали больше 570 заключенных.
«Покидать территорию Непала не планирую, угроз мне, моим друзьям не было. Протестующие жгут только правительственные здания. Другие постройки — магазины, отели — не поджигают. К иностранцам никакой агрессии не было, на нас им всем равно», — отметил Дмитрий.
Другой российский турист Юрий добавил, что местное население Непала живет за счет туризма, поэтому иностранцев даже во время массовых протестов и погромов никто не трогает.
Ранее россиянка Алина Еремина также рассказала, что для туристов никакой опасности в Непале нет. Она отметила, что многие иностранцы даже во время накала беспорядков гуляли по улицам.
Сама она призналась, что сегодня решила никуда не идти и осталась в отеле.