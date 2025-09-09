Певца Шуру не узнали на концерте в Ставрополе

Российский певец Александр Медведев, более известный как Шура, рассказал, что его приняли за двойника на концерте в Ставрополе. Об этом он поделился в своих социальных сетях.
Певец опубликовал видео в своем блоге, на котором блогерша Анастасия во время выступления артиста встретила женщину, сомневающуюся в том, что певец на сцене — это действительно Шура. Она громко утверждала об этом на протяжении всего шоу. Блогерша вместе со своей подругой решили поддержать женщину и также начали кричать «Это не Шура!».
— Это видео сделало мой день! Вот с такими эмоциями прошел мой концерт в Ставрополе, — ответил на данный ролик артист.
Александр Медведев в 2023 году перенес инсульт. В связи с этим в сентябре прошлого года его друг преподнес практичный, но своеобразный подарок — гроб. Тогда Шура не верил, что сможет выкарабкаться, поэтому отнесся к неожиданному презенту с юмором. Тем более сам певец, по его же словам, к теме смерти относится спокойно. Он отметил, что ходит на кладбище и там даже отдыхает.