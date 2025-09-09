Певца Шуру не узнали на концерте в Ставрополе

Александр Медведев в 2023 году перенес инсульт. В связи с этим в сентябре прошлого года его друг преподнес практичный, но своеобразный подарок — гроб. Тогда Шура не верил, что сможет выкарабкаться, поэтому отнесся к неожиданному презенту с юмором. Тем более сам певец, по его же словам, к теме смерти относится спокойно. Он отметил, что ходит на кладбище и там даже отдыхает.