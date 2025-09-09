Российский футболист догнал Роналду по стоимости трансфера

13 декабря 2024 года стоимость Криштиану Роналду снизилась до рекордных 12 миллионов евро (1,17 миллиарда рублей — прим. «ВМ»). В связи с этим спортсмен исчез из списка 10 самых дорогих игроков Саудовской Аравии. На первом месте премьер-лиги страны на тот момент находился французский полузащитник «Аль-Иттихада» Мусса Диаби со стоимостью 35 миллионов евро (3,43 миллиарда рублей — прим. «ВМ»).