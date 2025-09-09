Российский футболист догнал Роналду по стоимости трансфера

Российский спортсмен и полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Алексей Батраков сравнялся по трансферной стоимости с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Сейчас платформа Transfermarkt оценивает обоих игроков в 12 миллионов евро (1,17 миллиарда рублей — прим. «ВМ»).
В июне 2023 года стоимость португальца в 200 раз превышала стоимость россиянина — 15 миллионов евро (1,47 миллиарда рублей — прим. «ВМ») против 75 тысяч евро (7,35 миллиона рублей — прим. «ВМ»).
Наибольший разрыв в стоимости между Батраковым и Роналду наблюдался в ноябре 2022 года. Тогда Transfermarkt оценивал россиянина в 50 тысяч евро (4,9 миллиона рублей — прим. «ВМ»), а португальца — в 20 миллионов евро (1,96 миллиарда рублей — прим. «ВМ»), передает сайт платформы.
13 декабря 2024 года стоимость Криштиану Роналду снизилась до рекордных 12 миллионов евро (1,17 миллиарда рублей — прим. «ВМ»). В связи с этим спортсмен исчез из списка 10 самых дорогих игроков Саудовской Аравии. На первом месте премьер-лиги страны на тот момент находился французский полузащитник «Аль-Иттихада» Мусса Диаби со стоимостью 35 миллионов евро (3,43 миллиарда рублей — прим. «ВМ»).