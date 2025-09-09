В Красноярском крае пройдет программа «Серебряный старт» для пенсионеров

«Впервые в регионе пройдет уникальная образовательная программа “Серебряный старт”, созданная для начинающих предпринимателей пенсионного возраста, а также для тех, кто вышел на пенсию досрочно. Красноярск в числе 20 пилотных регионов, где будет действовать эта программа. Победители “Серебряного старта” получат грант в размере 150 тысяч рублей на ведение бизнеса и возможность побороться на федеральном этапе за грант в 500 тысяч рублей», — рассказал руководитель краевого агентства развития малого и среднего предпринимательства Роман Мартынов.