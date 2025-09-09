В Красноярском крае пройдет программа «Серебряный старт» для пенсионеров

Образовательная программа «Серебряный старт» для людей старшего возраста впервые пройдет в Красноярском крае по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства.
«Впервые в регионе пройдет уникальная образовательная программа “Серебряный старт”, созданная для начинающих предпринимателей пенсионного возраста, а также для тех, кто вышел на пенсию досрочно. Красноярск в числе 20 пилотных регионов, где будет действовать эта программа. Победители “Серебряного старта” получат грант в размере 150 тысяч рублей на ведение бизнеса и возможность побороться на федеральном этапе за грант в 500 тысяч рублей», — рассказал руководитель краевого агентства развития малого и среднего предпринимательства Роман Мартынов.
Программа включает в себя образовательные модули по основам предпринимательства, цифровой грамотности и финансовой безопасности. Участники получат консультационное сопровождение опытных наставников, а также смогут войти в сообщество единомышленников для обмена опытом и расширения деловых связей.
Обучение пройдет с 8 по 17 октября на площадке регионального центра «Мой бизнес», в течение этого времени участники смогут защитить свои бизнес-проекты. По итогам регионального этапа выберут победителя, который получит финансовую поддержку для реализации своих идей. Для участия необходимо подать заявку на сайте серебряныйстарт.рф до 26 сентября.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.