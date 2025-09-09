Власти намерены начать в 2028 году реконструкцию аэродромного комплекса Уфы

В общей сложности в федеральный комплексный план развития инфраструктуры вошло более 230 проектов, включая семь из Башкирии. Помимо реконструкции аэропорта, в перечень включены строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (завершение намечено на 2027 год), а также реконструкция участков федеральных трасс М-5 «Урал» и М-7 «Волга».