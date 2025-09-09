Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти намерены начать в 2028 году реконструкцию аэродромного комплекса Уфы

В Уфе в 2028 году начнут реконструировать аэродромный комплекс.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России включило реконструкцию аэродромного комплекса «Уфа» в комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры до 2036 года. Все необходимые работы планируется провести в 2028—2030 годы, ответственными за реализацию назначены федеральный Минтранс и Росавиация.

По данным издания «РБК Уфа», в рамках проекта планируется реконструировать перроны для стоянки самолетов, площадки для противообледенительной обработки воздушных судов и очистных сооружений. Точная стоимость проекта пока не раскрывается.

В общей сложности в федеральный комплексный план развития инфраструктуры вошло более 230 проектов, включая семь из Башкирии. Помимо реконструкции аэропорта, в перечень включены строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (завершение намечено на 2027 год), а также реконструкция участков федеральных трасс М-5 «Урал» и М-7 «Волга».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.