Почти 40 предприятий приняли участие в гастрофестивале «Сделано на Дону»

Гастрономический фестиваль «Сделано на Дону» прошел в городе Аксае Ростовской области с 5 по 7 сентября в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участниками мероприятия стали 39 предприятий, сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
На фестивале представили продукцию от местных производителей, 25 из которых уже участвуют в системе добровольной сертификации «Сделано на Дону». Также для гостей были организованы выставки, выступления музыкальных коллективов, мастер-классы по приготовлению блюд и конкурсы.
В открытии фестиваля принял участие врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Он подчеркнул, что сертификаты качества «Сделано на Дону» получили уже более 150 местных предприятий.
«Я впервые участвую здесь, на мероприятии такого формата, и впервые увидел несколько наших местных производителей, которые уже являются участниками системы “Сделано на Дону”. Уверен, что производителей качественных местных товаров в Ростовской области должно быть много. Наша задача — присваивать звание лучшим и затем лучшим помогать», — отметил Слюсарь.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.