Почти 40 предприятий приняли участие в гастрофестивале «Сделано на Дону»

«Я впервые участвую здесь, на мероприятии такого формата, и впервые увидел несколько наших местных производителей, которые уже являются участниками системы “Сделано на Дону”. Уверен, что производителей качественных местных товаров в Ростовской области должно быть много. Наша задача — присваивать звание лучшим и затем лучшим помогать», — отметил Слюсарь.