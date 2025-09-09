Токсичный коллектив: как распознать и не сгореть на работе

По словам Ганькиной, первый тревожный сигнал — это сплетни. Вместо открытого обсуждения проблем коллеги шепчутся за спиной, добавляя эмоциональные оценки поступкам других. Второй признак — манипуляции. Ганькина пояснила, что манипуляции проявляются, когда кто-то продвигает свои интересы за счет других, используя их чувства или обесценивая их усилия. Это может происходить как со стороны руководства, так и между коллегами. Третий маркер связан с эмоциональным выгоранием.