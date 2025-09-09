Токсичный коллектив: как распознать и не сгореть на работе

Атмосфера в рабочем коллективе напрямую влияет на производительность сотрудников и их психологическое состояние после работы. Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина несколько признаков признака, по которым можно определить токсичную среду в коллективе. Этим она поделилась с «Газета.Ru».
По словам Ганькиной, первый тревожный сигнал — это сплетни. Вместо открытого обсуждения проблем коллеги шепчутся за спиной, добавляя эмоциональные оценки поступкам других. Второй признак — манипуляции. Ганькина пояснила, что манипуляции проявляются, когда кто-то продвигает свои интересы за счет других, используя их чувства или обесценивая их усилия. Это может происходить как со стороны руководства, так и между коллегами. Третий маркер связан с эмоциональным выгоранием.
Бизнес-психолог Виктория Харитонова отметила, что выгорание вызывается не только переработками, но и необходимостью постоянно доказывать свою правоту. Если работа превращается в арену бесконечных споров, это истощает силы человека. Ее слова приводит 360.ru.
Также практикующий психолог Дмитрий Чернышов объяснил, что люди избегают задач, чтобы защититься от страха, стыда, боязни неудачи или осуждения. По его словам, недостаток мотивации и энергии возникает из-за внутреннего напряжения. Этот механизм формируется еще в детстве и закрепляется во взрослой жизни в виде оправданий. Чтобы преодолеть проблему, нужно признать ее существование и понять, какие эмоции стоят за оправданиями, пишет «Царьград».