Путин отметил роль российских производителей игрушек в воспитании детей

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важную роль отечественных производителей игрушек и участников всероссийского конкурса «Родная игрушка» в формировании у детей духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания.
В приветственном слове, зачитанном первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко, Путин отметил, что на конкурс поступило более 28 тысяч оригинальных идей от представителей разных возрастов, профессий, команд и компаний. При этом авторами трёх тысяч заявок стали сами дети.
«Ваши творческие замыслы призваны воспитывать у подрастающего поколения приверженность высоким духовно-нравственным и семейным ценностям, развивать художественный вкус, научный и исследовательский дар, открывать для ребят яркие страницы истории и культуры нашей страны», — сказано в обращении главы государства.
Путин считает, что участие в конкурсе позволило каждому проявить талант, а сами игрушки принесут радость детям по всей России. Он также отметил, что многие проекты посвящены героям СВО, трудовым и боевым подвигам выдающихся соотечественников, а также самобытным традициям народов РФ.
В Москве на площадке Национального центра «Россия» проходит финал всероссийского конкурса «Родная игрушка» и награждение победителей.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров во время визита в КНР удивился отсутствию популярной сейчас игрушки Лабубу в резиденции Владимира Путина в Пекине.