Путин отметил роль российских производителей игрушек в воспитании детей

В приветственном слове, зачитанном первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко, Путин отметил, что на конкурс поступило более 28 тысяч оригинальных идей от представителей разных возрастов, профессий, команд и компаний. При этом авторами трёх тысяч заявок стали сами дети.