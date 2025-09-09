Ричмонд
«Как Господь распорядится»: Симоньян после операции обратилась к священнику

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян во вторник, 9 сентября, обратилась к священнику Павлу Островскому, который привел ей несколько выдержек из Священного писания. По словам духовника, никто не может знать наверняка, что ждет его в будущем, но способен оставаться христианином «в болезни и здравии».

— Как Господь распорядится, так и будет, — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Журналистка 7 сентября рассказала о тяжелом заболевании, которое у нее диагностировали недавно. Из-за недуга ей потребовалась срочная операция. Уже на следующей день она вышла на связь из больницы после того, как отошла от наркоза.

При этом супруг журналистки — режиссер Тигран Кеосаян — уже больше полугода находится в коме. В середине июля Симоньян говорила, что улучшения в состоянии мужа нет. Однако в начале августа состояние Кеосаяна, по словам врачей, впервые стало внушать осторожный оптимизм. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом, есть ли у Кеосаяна шанс проснуться и восстановиться после столь длительной комы.

