Российский теннисист Хачанов снялся с турнира ATP в Ханчжоу

Турнир пройдет с 17 по 23 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Россиянин Карен Хачанов снялся с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который пройдет в китайском городе Ханчжоу с 17 по 23 сентября.

«В связи с тем, что восстановление после травмы проходит медленнее, чем ожидалось, Карен Хачанов, к сожалению, снимается с турнира», — приводит РИА Новости Спорт сообщение организаторов соревнований.

Карену Хачанову 29 лет. Он занимает 10-ю позицию в рейтинге ATP. На счету спортсмена семь побед на турнирах под эгидой организации.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов пробился в решающий матч турнира серии «Мастерс» и установил уникальное достижение.