Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Днем еще лето, но ночи уже прохладные: В Молдове невероятные для середины сентября +25 градусов

Прогноз погоды в Молдове на среду, 10 сентября 2025.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 10 сентября, в Молдове погода будет определяться областью нормального давления. В первой половине дня переменная облачность, без осадков.

Воздух прогреется в северных района днем до 25 , ночью будет около 15 . В центре страны — днём до 26 , вечером и ночью около 15 , на Юге — днём до 27 , ночью — до 13 .

В столице в дневные часы температура воздуха составит около 26 , ночью термометр опустится од 16 .

Осень уверенно вступает в свои права, но днём всё ещё радует по-летнему тёплая погода. Отличный день для прогулок, поездок и встреч.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Запреты на въезд, реклама своей партии, а не страны, убогие выставки: Как в Молдове хоронят еще одну отрасль — туристическую.

Рекламировать красоты нашей родины на международном уровне должны не только сотрудники туристического бизнеса, но и представители всех ветвей власти (далее…).

Чем отличаются блошиные рынки в Молдове от тех, что в ЕС: У нас старики торгуют от безысходности, чтоб не умереть с голоду, а там «блошки» — хобби и клубы знакомств.

Молдавские пенсионеры продают вещи, которые как память о тех днях, когда эти люди были счастливы, у них дом был полон детей, а холодильник — продуктами (далее…).

Плахотнюк застрял между Афинами и Кишинёвом: Возвращение олигарха из Греции в Молдову откладывается — у полиции нет денег на билеты на самолет.

Есть стойкое ощущение, что молдавские власти делают всё возможное, чтобы отдалить встречу с Плахотнюком (далее…).