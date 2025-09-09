В больницу Еманжелинска в Челябинской области поступило новое оборудование

Современное медицинское оборудование получила районная больница города Еманжелинска Челябинской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Медицинские отсасыватели предназначены для быстрого и эффективного удаления различных жидкостей из операционных ран, дыхательных путей и других полостей тела пациента. Они найдут применение в хирургии, гинекологии, службе скорой помощи, а также будут полезны для домашнего ухода за пациентами.
Новые электрокардиографы позволят проводить высокоточные исследования сердечной деятельности практически в любых условиях — палате стационара или на дому у пациента. Это даст возможность максимально оперативно диагностировать состояние сердца.
«Поступление оборудования — это всегда хорошее событие как для нас, так и для пациентов. Эти аппараты позволят врачам оказывать своевременную, точную и качественную медицинскую помощь», — отметил и. о. главного врача больницы Ринад Шахмарданов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.