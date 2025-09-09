Ричмонд
ГТК: ситуация на границе усугубляется по вине польской стороны

«Белорусская сторона делает все возможное, чтобы процесс пересечения границы был менее обременительным. Несмотря на все попытки наладить взаимодействие, ситуация по вине польской стороны лишь усугубляется», — отметили в ГТК.

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня принимает все возможные меры для облегчения процесса пересечения границы, но ситуация усугубляется по вине польской стороны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГТК.

Беларусь выразила протест в связи с решением Польши приостановить движение через границу.

«Белорусская сторона делает все возможное, чтобы процесс пересечения границы был менее обременительным. Несмотря на все попытки наладить взаимодействие, ситуация по вине польской стороны лишь усугубляется», — отметили в ГТК.

В Государственном таможенном комитете считают заявления властей Польши необдуманными, безосновательными и недальновидными.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск объявил, что Польша в полночь с четверга на пятницу закроет границу с Беларусью на фоне учений «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября. -0-

