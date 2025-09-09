Суд оштрафовал Telegram и Amazon за отказ удалить запрещенные данные

Суд Москвы назначил штрафы компаниям Telegram Messenger Inc и Amazon.com, Inc за отказ удалять с их онлайн-площадок запрещенные данные. Обе корпорации должны выплатить за это по 3,5 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.