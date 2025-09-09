Суд оштрафовал Telegram и Amazon за отказ удалить запрещенные данные

Суд Москвы назначил штрафы компаниям Telegram Messenger Inc и Amazon.com, Inc за отказ удалять с их онлайн-площадок запрещенные данные. Обе корпорации должны выплатить за это по 3,5 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.
«8 сентября 2025 года Таганский районный суд Москвы назначил штрафы иностранным компаниям Amazon.com, Inc и Telegram Messenger Inc по 3,5 млн рублей за отказ удалить информацию, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.
Напомним, что буквально в прошлом месяце произошла аналогичная история с Telegram. Мессенджеру тогда назначили штраф на ту же сумму в 3,5 миллиона рублей из-за получения доступа пользователям к запрещенной информации.