Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд оштрафовал Telegram и Amazon за отказ удалить запрещенные данные

Telegram и Amazon был назначен штраф на сумму 3,5 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Суд Москвы назначил штрафы компаниям Telegram Messenger Inc и Amazon.com, Inc за отказ удалять с их онлайн-площадок запрещенные данные. Обе корпорации должны выплатить за это по 3,5 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

«8 сентября 2025 года Таганский районный суд Москвы назначил штрафы иностранным компаниям Amazon.com, Inc и Telegram Messenger Inc по 3,5 млн рублей за отказ удалить информацию, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Напомним, что буквально в прошлом месяце произошла аналогичная история с Telegram. Мессенджеру тогда назначили штраф на ту же сумму в 3,5 миллиона рублей из-за получения доступа пользователям к запрещенной информации.