Ученые рассказали Путину об испытаниях нового средства от рака

Ученые рассказали Путину об успешных испытаниях на мышах нового средства от рака.

СИРИУС, 9 сен — РИА Новости. Молодые ученые научно-технологического университета «Сириус» рассказали президенту РФ Владимиру Путину об успешно проведенных испытаниях на мышах нового средства от рака, и сообщили, что надеются на то, что в 2026 году оно будет готово пройти клинические испытания.

Путин во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус» и пообщался с молодыми учеными. Они представили президенту прорывные исследования, в том числе в области биомедицины.

«Вакцины, по сути, как дрова: они позволяют развиться иммунному ответу, но иногда их надо еще “поджечь”. Вот для этого мы разрабатываем то, что мы называем иммуноадъюванты — это молекулы РНК, которые… при введении в опухоль заставляют ее воспаляться и тем самым в рамках всего организма инициировать иммунный ответ в этих органах. И вот сейчас на мышах мы уже получили замечательные результаты. Надеемся, что в следующем году будет готово к клиническим исследованиям», — рассказал Путину директор Научного центра трансляционной медицины, председатель Учёного совета НТУ «Сириус» Роман Иванов.

Иммуноадъюванты — это вещества, которые усиливают или восстанавливают иммунный ответ организма на опухоль, что делает их важным компонентом в лечении рака, особенно в рамках иммунотерапии.