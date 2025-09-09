Ученые рассказали Путину об испытаниях нового средства от рака

«Вакцины, по сути, как дрова: они позволяют развиться иммунному ответу, но иногда их надо еще “поджечь”. Вот для этого мы разрабатываем то, что мы называем иммуноадъюванты — это молекулы РНК, которые… при введении в опухоль заставляют ее воспаляться и тем самым в рамках всего организма инициировать иммунный ответ в этих органах. И вот сейчас на мышах мы уже получили замечательные результаты. Надеемся, что в следующем году будет готово к клиническим исследованиям», — рассказал Путину директор Научного центра трансляционной медицины, председатель Учёного совета НТУ «Сириус» Роман Иванов.