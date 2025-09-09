Apple представила информацию о процессоре и камере нового iPhone

Увеличение производительности не сказалось на времени автономной работы устройства: новый iPhone 17 способен воспроизводить видео на восемь часов дольше по сравнению с iPhone 16. Кроме того, скорость зарядки значительно возросла — для достижения 50% емкости аккумулятора требуется всего 20 минут.