В Ростове-на-Дону провели субботник на Можайских прудах

Субботник прошел на Можайских прудах в Ростове-на-Дону в ходе акции «Зеленая Россия», отвечающей задачам нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Участие в мероприятии приняли сотрудники минприроды региона, администрации Первомайского района, управления благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону, а также волонтеры, общественные активисты и местные жители. Общими усилиями они собрали и вывезли 88 мешков мусора и 52 автомобильные покрышки.
«Мы рады видеть все больше людей, присоединяющихся к субботникам. Только вместе мы можем сделать наш город и регион чище и сохранить природу Донского края», — отметил глава регионального минприроды Михаил Фишкин.
Напомним, акция «Зеленая Россия» проходит в стране с 6 по 27 сентября. Цель проекта — объединить граждан общей идеей сбережения природы, вести экологическое и патриотическое воспитание.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.