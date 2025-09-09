«Золотого льва» Венецианской архитектурной биеннале удостоены Бахрейн и необычная кофейня

Страны, у которых нет своих павильонов, представлены в Арсенале. Это длинная анфилада Кордерии, где в былые времена изготавливали корабельные канаты. Многие вышли на улицы, расположились в парках, палаццо… И совсем необязательно иметь схему их расположения. Можно просто бродить по городу, и непременно что-то интересное встретишь. Например, выставку диковинной Республики Того, расположенной в Западной Африке. Это первое ее представительство на Архитектурной биеннале. Заходишь в прохладу комнат и погружаешься в колониальную атмосферу, удивляешься шику старинной мебели, плетеных кресел, изяществу гигантских ваз.