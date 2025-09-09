«Золотого льва» Венецианской архитектурной биеннале удостоены Бахрейн и необычная кофейня

19-я Архитектурная биеннале проходит параллельно с 82-м Венецианским кинофестивалем и продлится почти до конца ноября. Они часть единой структуры, именуемой «мостра», что значит «выставка». И призы у них одинаковые — «Золотой лев», «Серебряный лев». Главная диковина биеннале — кофе, приготовленный на воде из венецианского канала.
Первый вопрос, который задают осведомленные люди, такой: «Удалось ли попробовать кофе из канала?» Увы, нет. Агрегат из гигантских колб стоит, под ним — столики и стулья. За порядком следит охранник, но кофе никто не предлагал. Колбы не бурлили. «Canal Café» получил «Золотого льва» как лучший проект кафетерия. Более удачливых посетителей, пришедших в нужный час, угощали кофе, приготовленным на очищенной воде из канала. За его качество отвечает известный в Италии шеф-кондитер Давид Олдани.
Обычные посетители наверняка были разочарованы, поскольку часть павильонов закрыта, включая центральный в садах Джардини, в котором вовсю идет реновация. Франция и Венесуэла тоже затеяли ремонт. Павильон Чехословакии по непонятным причинам наглухо закрыт. Израильский уже не первый год не функционирует. А в российском организовали образовательные занятия и пускают туда только группы обучающихся, в основном зрелого возраста.
Куратором нынешней биеннале стал итальянский архитектор и инженер Карло Ратти, занимающий в рейтингах разных изданий и стран лидирующие позиции. Он преподает в Бостоне и Милане, занимается вопросами перспективного строительства. Он спроектировал итальянский павильон на EXPO-2020 в Дубае.
Заданная им тема нынешней биеннале — «Интеллекты. Естественный. Искусственный. Коллективный». В поле зрения оказались глобальное потепление, переработка строительных отходов, жилищный кризис, использование заброшенных помещений.
Два года назад Бахрейн представил искусственные водоемы с растениями, спасающие от теплового удара, продемонстрировав специфику жизни при высоких температурах. Его нынешнее пространство, отмеченное «Золотым львом» биеннале, вновь оказывается спасительным для человека в жару: земляной пол завален гигантскими подушками, напоминающими мешки. Они-то и берут на себя удар тепловой волны.
Бельгия предложила ландшафтный вариант решения городского пространства. Над разработкой его модели трудились архитектор, биолог и климатолог. Растения, согласно их концепции, способствуют очистке воздуха и создают благоприятный микроклимат. У колоннады Арсенале установлены полиэтиленовые мешки с травой, заменяющие клумбы. Такие уже не первый год можно увидеть в Роттердаме, славящемся своей инновационностью.
В конкурсе Венецианского кинофестиваля участвовала итальянская документальная картина «Под облаками» Джанфранко Рози о жизни современного Неаполя, накрепко связанной с гибелью древней Помпеи. Если приехать туда, то можно услышать, с какой любовью местные жители говорят о Везувии, называют его «наш любимый вулкан». После его извержения люди возвращаются в родные дома, поскольку почва, удобренная лавой, становится плодоносной. О жизненной силе лавы в Венеции рассказали не итальянские архитекторы, а их коллеги из Исландии, тоже зависимой от вулканов. Они рассматривают лаву в качестве альтернативы привычным строительным материалам.
В павильоне Дании представлены разработки использования строительных отходов. Он напоминает складское помещение со стопками панелей, горами щебенки. Испанские архитекторы установили 16 весов, на которых взвешиваются за и против традиционного и инновационного в сфере использования различных строительных ресурсов. Польские кураторы предложили образцы безопасной архитектуры. Обычный огнетушитель у них выглядит как предмет искусства в обрамлении самых неожиданных деталей.
На окраине Арсенале под открытым небом установлена конструкция Педро Игнасио Алонсо и Памелы Прадо — образец дома, предназначенного для жизни в пустыне. Странная эта постройка напоминает дом какого-нибудь чудака, собранный из того, что нашлось под ногами. Но у его авторов есть свои резоны, в том числе — безопасного устройства.
В австралийском павильоне, расположенном в садах Джардини, представлен проект Home, отсылающий к коренным народам, культура которых может стать отправной точкой в поиске новых архитектурных идей. В центре установлена арена, засыпанная песком, где можно посидеть и подумать о вечном.
Страны, у которых нет своих павильонов, представлены в Арсенале. Это длинная анфилада Кордерии, где в былые времена изготавливали корабельные канаты. Многие вышли на улицы, расположились в парках, палаццо… И совсем необязательно иметь схему их расположения. Можно просто бродить по городу, и непременно что-то интересное встретишь. Например, выставку диковинной Республики Того, расположенной в Западной Африке. Это первое ее представительство на Архитектурной биеннале. Заходишь в прохладу комнат и погружаешься в колониальную атмосферу, удивляешься шику старинной мебели, плетеных кресел, изяществу гигантских ваз.
Отдельно располагается экспозиция Гонконга с гигантской почти космической капсулой, Макао, города на юге Китая, который воспринимается как отдельная территория, и это не диковинные современные сооружения, а узкие дворики с сидящими стариками, сушащимися простынями, такими же, как в кварталах, прилегающих к биеннале. Азербайджанский павильон предлагает проект парка в Баку в честь победы во второй карабахской войне 2020 года.