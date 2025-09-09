Россиянам назвали самые частые ошибки, приводящие к неточным результатам анализов

При этом некоторые привычные анализы, такие как креатинин, С-реактивный белок, СОЭ, гомоцистеин и копрограмма, становятся менее информативными из-за появления новых методов. Дело не всегда в устаревании тестов, а в необходимости учитывать их стоимость и риски. Например, тест на цистатин-С эффективнее креатинина, но дороже в 30 раз. Об этом пишет Life.ru.