Россиянам назвали самые частые ошибки, приводящие к неточным результатам анализов

Около 65% ошибок в лабораторных исследованиях происходят на этапе подготовки проб, включающем их сбор, транспортировку и маркировку. Об этом сообщил медтех-специалист Андрей Варивода в беседе с «Газета.Ru».
По словам специалиста, ошибки могут возникать из-за неправильного забора крови или мочи. Например, недостаточное голодание перед анализом меняет концентрацию биохимических показателей. Также на результаты влияют физическая активность, курение, стресс, диета или болезни в момент сдачи проб.
При этом некоторые привычные анализы, такие как креатинин, С-реактивный белок, СОЭ, гомоцистеин и копрограмма, становятся менее информативными из-за появления новых методов. Дело не всегда в устаревании тестов, а в необходимости учитывать их стоимость и риски. Например, тест на цистатин-С эффективнее креатинина, но дороже в 30 раз. Об этом пишет Life.ru.
Ученые из Сеченовского университета создали новый метод диагностики атеросклероза, основанный на анализе жирных кислот в плазме крови. Как отметили исследователи, стандартный способ определения индекса омега-3 требует анализа эритроцитов, что не всегда возможно. Поэтому они разработали математическую модель, которая позволяет точно оценивать индекс омега-3 по анализу плазмы крови — более простому и доступному тесту. Открытием делятся «Известия».