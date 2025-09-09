ЦАХАЛ нанесла удары по высшему руководству ХАМАС в столице Катара

При этом власти Израиля в лице премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и главы израильского Министерства обороны Исраэля Каца назвали оправданным решение об ударах по высшему руководству палестинского движения ХАМАС в Дохе. В совместном заявлении представителей Израиля отмечается, что удар армии обороны был нанесен на фоне терактов в Иерусалиме и секторе Газа, прошедших в минувший понедельник, 8 сентября. По данным источника, именно это руководство ХАМАС стояло за организацией и проведением актов агрессии.