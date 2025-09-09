ЦАХАЛ нанесла удары по высшему руководству ХАМАС в столице Катара

«ЦАХАЛ и ШАБАК, используя ВВС, недавно осуществили целенаправленную атаку на высшее руководство организации ХАМАС», — говорится в сообщении армии Израиля.
Согласно заявлению телеканала Al Jazeera со ссылкой на источник в палестинском движении, нападению на территории Дохи подверглась делегация ХАМАС, принимавшая участие в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа. Стало известно, что израильская армия использовала более 15 истребителей и сбросила порядка 10 боеприпасов в ходе массированного удара по цели в столице Катара.
Отмечается, что в результате ударов ЦАХАЛ погибли по меньшей мере пять человек, включая лидера ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейю и главу его офиса. Об этом сообщает телеканал Al Araby.
При этом власти Израиля в лице премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и главы израильского Министерства обороны Исраэля Каца назвали оправданным решение об ударах по высшему руководству палестинского движения ХАМАС в Дохе. В совместном заявлении представителей Израиля отмечается, что удар армии обороны был нанесен на фоне терактов в Иерусалиме и секторе Газа, прошедших в минувший понедельник, 8 сентября. По данным источника, именно это руководство ХАМАС стояло за организацией и проведением актов агрессии.
Как сообщает издание Jerusalem Post, Израиль также заранее уведомил администрацию США о намерении ударить по лидерам палестинского движения ХАМАС. При этом представители Вашингтона одобрили планы еврейского государства по совершению атаки.
Однако ряд стран раскритиковал действия ЦАХАЛ, сообщив о негативной реакции на удар по Дохе. Так, наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд осудил атаку Армии обороны Израиля по высшему руководству ХАМАС. Он также подчеркнул, что его страна готова предоставить Катару помощь в вопросе обеспечения безопасности.