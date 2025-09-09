Ричмонд
Аккаунт Путина в MAX набрал 300 тысяч подписчиков

Число подписчиков официального канала президента России Владимира Путина в отечественном мессенджере MAX превысило 300 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные на российской платформе.

Число подписчиков канала президента России в MAX превысило 300 тысяч.

Канал «Кремль. Новости» в MAX уже набрал три сотни тысяч подписчиков. Это больше, чем в официальном telegram-канале Путина, где насчитывается чуть больше 295 тысяч человек, убедился корреспондент URA.RU.

Ранее правительство России открыло собственный официальный канал в мессенджере MAX. Теперь пользователи смогут получать новости, аналитические материалы, комментарии, а также отчеты о деятельности председателя правительства Михаила Мишустина и других членов кабмина в удобном формате. Роскомнадзор также открыл официальный канал на российской платформе.

