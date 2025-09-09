НЛО временно парализовал работу аэропорта в Вильнюсе

Инцидент произошёл утром 9 сентября и ненадолго парализовал работу воздушной гавани. По предварительной информации, за НЛО могли принять природное явление, однако власти проводят расследование для установления точных причин.
Ограничения на полёты были сняты около 9:00 (по московскому времени). Работа аэропорта быстро нормализовалась, а влияние на расписание рейсов оказалось минимальным.
Ранее сообщалось, что в районе села Осины Мазовецкого воеводства Польши упал и взорвался неопознанный летающий объект, предположительно искусственного происхождения, никто не пострадал. Позже стало известно, что НЛО был военным беспилотником, чьей задачей было отвлечение систем ПВО от более опасных целей.