НЛО временно парализовал работу аэропорта в Вильнюсе

Ранее сообщалось, что в районе села Осины Мазовецкого воеводства Польши упал и взорвался неопознанный летающий объект, предположительно искусственного происхождения, никто не пострадал. Позже стало известно, что НЛО был военным беспилотником, чьей задачей было отвлечение систем ПВО от более опасных целей.