Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за НЛО в небе

29 августа самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который следовал из Сочи в Москву, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя во время взлета — через минуту после начала полета раздался хлопок в левом двигателе. После экстренной посадки у нескольких пассажиров появились проблемы с сердцем, одну женщину госпитализировали.