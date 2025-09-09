Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за НЛО в небе

Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанного летающего объекта (НЛО) в небе. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщил местный телеканал TV3 со ссылкой на национальный центр антикризисного управления.
В материале уточнили, что НЛО временно парализовал работу крупного европейского аэропорта утром 9 сентября. По предварительным данным, причиной инцидента могло стать метеорологическое явление, позднее власти страны проведут расследование.
Около 09:00 ограничения на прием и выпуск самолетов сняли, влияние произошедшего на работу авиагавани и расписание было минимальным, передает Lenta.ru.
26 августа в небе над Винницкой областью Украины пролетел неопознанный самолет. По данным СМИ, визуально воздушное судно напоминало транспортный самолет Ил-76. Другие подробности происшествия неизвестны.
29 августа самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который следовал из Сочи в Москву, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя во время взлета — через минуту после начала полета раздался хлопок в левом двигателе. После экстренной посадки у нескольких пассажиров появились проблемы с сердцем, одну женщину госпитализировали.