Apple презентовала iPhone 17 Pro

Ранее Apple анонсировала, что на осенней презентации представит серию iPhone 17 с новым дизайном, сверхтонкой версией Air и обновленной камерой, а также новые модели Apple Watch и AirPods. Официальное начало мероприятия было запланировано на 20:00 по московскому времени, а старт продаж новых устройств намечен на 19 сентября.