Online Khabar: дворец правительства Непала безвозвратно уничтожен пожаром

Исторический правительственный комплекс не подлежит восстановлению.

Источник: Аргументы и факты

Исторический правительственный комплекс Сингха Дурбар в Катманду, подожжённый во время массовых протестов, полностью уничтожен огнём. Восстановить его невозможно, пишет непальское издание Online Khabar.

По данным источника, из-за масштаба возгорания пожарные не предпринимали попыток его ликвидации. В огне сгорели все ключевые архивы и государственные документы, включая кабинеты премьер-министра и ведущих министров Непала.

Участники массовых беспорядков также подожгли Международный аэропорт имени Гаутамы Будды в Бхайрахаве.

В МИД России заявили, что Москва выступает за мирное разрешение кризиса в Непале и надеется на скорейшую нормализацию ситуации в дружественной стране.

