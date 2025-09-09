Online Khabar: дворец правительства Непала безвозвратно уничтожен пожаром

Исторический правительственный комплекс Сингха Дурбар в Катманду, подожжённый во время массовых протестов, полностью уничтожен огнём. Восстановить его невозможно, пишет непальское издание Online Khabar.
По данным источника, из-за масштаба возгорания пожарные не предпринимали попыток его ликвидации. В огне сгорели все ключевые архивы и государственные документы, включая кабинеты премьер-министра и ведущих министров Непала.
Участники массовых беспорядков также подожгли Международный аэропорт имени Гаутамы Будды в Бхайрахаве.
В МИД России заявили, что Москва выступает за мирное разрешение кризиса в Непале и надеется на скорейшую нормализацию ситуации в дружественной стране.
