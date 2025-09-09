«Балтика» прокомментировала заявления о прекращении производства пива

«“Девятка”, как ее называют наши потребители, останется в нашем ассортиментном портфеле», — заявили в пресс-службе «Балтики». В компании уточнили, что вместе с другими сортами номерной линейки была обновлена и рецептура «Балтики 9», изменения коснулись технологических процессов для повышения качества продукции, однако это не повлияло на узнаваемый вкус сорта.