Нервный гений: Гафт мог так припечатать, причем даже уходил за красную линию

Гафт умел надевать сотни масок. Чем отличается большой, замечательный артист от среднего? У среднего два штампа, максимум три, а у большого — и не сосчитаешь. Вот Гафт — большой артист и везде разный. Он каждый раз добавлял крошечку, нюансы к своему сценическому или кинообразу и менялся абсолютно. Я люблю того Гафта в фильме «Дневной поезд», где он с Маргаритой Тереховой, и как же идет ему эта дубленка, какой он красивый вообще! Или тот бравый полковник в «О бедном гусаре замолвите слово», мундир как влитой. А когда он в самом конце вспоминает свою прошедшую жизнь: «Служил честно, пулям не кланялся. Но и перед начальством не сгибался. Участвовал во всех войнах, погиб в Крымскую кампанию», — веришь ему абсолютно, начистоту. Или когда он Сидорин, ветеринар в «Гараже», обращается к временно сошедшей с ума жене Гуськова: «Разумная моя, у меня, кроме тебя, никого не было, нет и не будет. Я люблю только тебя одну», и как он смотрит на нее, поверишь, вылечишься сразу и больше не будешь спрашивать ни о чем вообще.