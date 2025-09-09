Искусственный интеллект и подсчет пульса: чем удивили новые наушники от Apple

Производитель добавил в наушники живой перевод, которым управляет искусственный интеллект. Функция получила название Live Translation. Она обеспечивает приоритетное воспроизведение: когда активирована, исходная речь приглушается, и пользователь прежде всего слышит перевод. Он осуществляется с минимальной задержкой, однако при использовании AirPods Pro 3 обеими сторонами разговор передается практически в реальном времени.