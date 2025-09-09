НЛО парализовало крупный аэропорт Литвы: В Вильнюсе не могли летать самолеты из-за неопознанного объекта в небе

Аэропорт Вильнюса временно прекратил свою работу из-за появившегося внезапно в небе неопознанного летающего объекта (НЛО). Об этом сообщает литовский телеканал TV3 со ссылкой на национальный центр антикризисного управления.
Как отмечает телеканал, утром 9 сентября неопознанный объект на время нарушил работу одного из крупнейших аэропортов Литвы. Точную природу предмета так и не удалось установить. Однако предварительно предполагается, что это могло быть возникшее редкое метеорологическое явление. Спецслужбы страны намерены провести тщательное расследование и выяснить все обстоятельства дела.
Телеканал также уточнил, что ограничения на взлеты и посадки были сняты примерно в 9 утра по местному времени. Серьезного влияния на расписание аэропорта инцидент не оказал.
Ранее в США предупредили всех мировых лидеров готовиться к возможной встрече с НЛО. Физик-теоретик Ави Леб из Гарварда заявил, что к Земле движется неизвестный межзвездный объект. Ему уже дали название — 3I/ATLAS.