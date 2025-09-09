НЛО парализовало крупный аэропорт Литвы: В Вильнюсе не могли летать самолеты из-за неопознанного объекта в небе

Как отмечает телеканал, утром 9 сентября неопознанный объект на время нарушил работу одного из крупнейших аэропортов Литвы. Точную природу предмета так и не удалось установить. Однако предварительно предполагается, что это могло быть возникшее редкое метеорологическое явление. Спецслужбы страны намерены провести тщательное расследование и выяснить все обстоятельства дела.