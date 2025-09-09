Музыка нас связала: блистательному композитору Андрею Петрову исполнилось бы 85

Споемте, друзья! Начинал он в «Человеке-амфибии», ну вспомните же: «Эй, моряк, ты слишком долго плавал,/Я тебя успела позабыть./Мне теперь морской по нраву дьявол,/Его хочу любить». Просто нечто бандитское, мексиканское, западное, с этими световыми очертаниями девушек в казино — блеск, да и только. А вот вам один из первых фильмов Данелии «Путь к причалу» и та самая песня: «Ну, а случится, что он влюблен,/А я на его пути./Уйду с дороги — таков закон:/Третий должен уйти,/Третий должен уйти». Пойте с нами, пойте как мы, пойте лучше нас.