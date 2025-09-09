Музыка нас связала: блистательному композитору Андрею Петрову исполнилось бы 85

Андрею Петрову, блистательному композитору, исполнилось бы сейчас 85. И только представьте, если бы в тех прекрасных фильмах его музыки не было. Да, великолепные режиссеры, артисты, но без этой музыки кино бы просто не состоялось.
Споемте, друзья! Начинал он в «Человеке-амфибии», ну вспомните же: «Эй, моряк, ты слишком долго плавал,/Я тебя успела позабыть./Мне теперь морской по нраву дьявол,/Его хочу любить». Просто нечто бандитское, мексиканское, западное, с этими световыми очертаниями девушек в казино — блеск, да и только. А вот вам один из первых фильмов Данелии «Путь к причалу» и та самая песня: «Ну, а случится, что он влюблен,/А я на его пути./Уйду с дороги — таков закон:/Третий должен уйти,/Третий должен уйти». Пойте с нами, пойте как мы, пойте лучше нас.
А вальс Деточкина в «Берегись автомобиля»! Вот как этот интеллигентнейший человек с тихим голосом, такой стеснительный, старающийся, чтобы его самого было как можно меньше, вошел в душу этого Деточкина, в суть его, в любовь к нему, в понимание этой прекрасной натуры, а еще в погоню, в то время — и написал такую музыку нескончаемую, легкую, лиричную, как сам Деточкин. Эта музыка будет вечной.
Или в «Осеннем марафоне» того же Данелии. Ну, Бузыкин, будто брат Деточкина, с такой же голубиной душой, неуверенный, никогда не могущий настоять на своем и от этого еще более милый, добрейшей души человек. И все в этой музыке именно так и есть. Помните, как под нее в финале бегут Басилашвили с незаправленной рубашкой и тот профессор.
А в «О бедном гусаре замолвите слово» — какое проникновение во время, вот туда, в героический ХIХ век, в эти романсы, но и как современно! Да и в другом рязановском шедевре, «Жестоком романсе», именно это и происходит. Вот такой музыкант необыкновенный. Только однажды он не смог, не успел присоединиться к Эльдару Рязанову — в «Иронии судьбы», и тогда другой великолепный композитор Таривердиев написал блестящую музыку. Только посмотрите, какой же у нас был композиторский уровень!
…На Первом музыке Андрея Петрова устроили настоящий бенефис. Она так актуальна, но еще и нежна, будто из сегодняшнего дня. Он дал этим своим героям — Бузыкину, Деточкину, да и многим-многим другим, истинную жизнь, воздух, мечты. Поэтому они живут среди нас и будут всегда.