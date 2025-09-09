Ричмонд
Минобороны назвало провокацией слова Зеленского об ударе России в ДНР

Слова президента Украины Владимира Зеленского об ударе Вооруженных сил (ВС) России по поселку Яровая в Донецкой Народной Республике (ДНР) — откровенная ложь и провокация. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве обороны.

Этот населенный пункт находится в восьми километрах от линии боевого соприкосновения. По словам представителей ведомства, в последний раз национальная армия атаковала участок в этом районе ночью 7 сентября.

— Мы наблюдаем очередную провокацию киевского режима. На это указывает ряд фактов, — говорится в материале.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что солдаты отряда «Аид» спецназа «Ахмат» точным ударом уничтожили девять боевиков Вооруженных сил Украины в окрестностях Кондратовки Сумской области.

ВС России нанесли групповой удар по инфраструктуре военного аэродрома и оборонным предприятиям в Киеве. До этого появилась информация о том, что ударами российской армии был уничтожен ключевой украинский аэродром Озерный в Житомирской области, где находилось большое количество техники НАТО.

