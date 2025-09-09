Полезно для здоровья и фигуры: как приготовить домашние чипсы

Если вы не знаете, куда девать овощи, не спешите огорчаться. Превратить морковь, свеклу, картофель, кабачки или даже фрукты в вкусный и полезный перекус можно буквально за полчаса. Домашние чипсы — это отличный способ разнообразить рацион и порадовать близких оригинальной закуской. Такой вариант подойдет как для легкого перекуса, так и для праздничного стола, а готовить его можно хоть каждый день, экспериментируя с приправами и способами подачи. О пользе и вариантах приготовления URA.RU рассказала диетолог Лариса Никитина.