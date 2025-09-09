Полезно для здоровья и фигуры: как приготовить домашние чипсы

Рецепты полезных домашних чипсов.
Если вы не знаете, куда девать овощи, не спешите огорчаться. Превратить морковь, свеклу, картофель, кабачки или даже фрукты в вкусный и полезный перекус можно буквально за полчаса. Домашние чипсы — это отличный способ разнообразить рацион и порадовать близких оригинальной закуской. Такой вариант подойдет как для легкого перекуса, так и для праздничного стола, а готовить его можно хоть каждый день, экспериментируя с приправами и способами подачи. О пользе и вариантах приготовления URA.RU рассказала диетолог Лариса Никитина.
Как готовить домашние чипсы.
Главное преимущество домашних чипсов заключается в том, «они гораздо полезнее магазинных, потому что вы контролируете состав ингредиентов. Вы кладете меньше соли, меньше жира и вообще не кладете химии, я надеюсь», — отметила диетолог. В итоге получается еда, которая сохраняет полезные витамины и минералы, а при желании может быть еще и низкокалорийной.
Чтобы приготовить чипсы дома, потребуется минимум ингредиентов и оборудования. Важно лишь соблюдать несколько правил, которые помогут получить идеальный результат.
Нарезка овощей или фруктов. Ломтики должны быть максимально тонкими и одинаковыми по толщине — примерно 3−5 миллиметров. Для этого можно воспользоваться острым ножом, специальной овощерезкой или теркой с функцией нарезки слайсов. Чем ровнее кусочки, тем равномернее они пропекутся и будут хрустящими.
Подготовка к запеканию. Например, картофель обязательно нужно промыть после нарезки, чтобы избавиться от излишков крахмала. Это не только сделает чипсы менее калорийными, но и улучшит их структуру. После промывания ломтики необходимо обсушить на бумажном полотенце.
Масло и специи. Чтобы чипсы получились ароматными и золотистыми, их слегка сбрызгивают растительным маслом. Лучше всего использовать оливковое или кокосовое масло — они считаются полезными и легко усваиваются организмом. «Как только мы наливаем масло из бутылки, мы его всегда переливаем. Так мы устроены», — отмечает Никитина. Удобнее всего наносить масло при помощи спрея: так расход получается минимальным, а ломтики не становятся слишком жирными.
Запекание. Обычно температура духовки варьируется от 180 до 200 градусов. В среднем овощи запекаются 15−25 минут, при этом важно перевернуть их на середине приготовления, чтобы ломтики подрумянились с обеих сторон.
Хранение. В отличие от магазинных чипсов, которые могут лежать месяцами, домашние лучше есть свежими. В герметичной банке они сохраняют хруст около трех дней. «Потом они теряют хрусткость, становятся мягкими, но они по-прежнему съедобные», — отмечает единственный минус домашнего блюда диетолог Лариса Никитина.
Картофельные чипсы.
Классический вариант, который любят почти все. Для их приготовления картофель нарезают тонкими слайсами, промывают, обсушивают, сбрызгивают маслом и слегка приправляют солью, перцем и сушеным чесноком. Запекают при 200 градусах 15−20 минут, переворачивая ломтики через 7−10 минут.
Морковные чипсы.
Альтернатива картофельным, которая нравится любителям легких и диетических закусок. Морковь также нарезается тонкими пластинами, сбрызгивается маслом и посыпается любимыми специями. Оптимальная температура для запекания — около 180 градусов, время приготовления — примерно 20 минут.
Морковные чипсы богаты бета-каротином, который полезен для зрения, кожи и иммунитета. Калорийность у них значительно ниже, чем у картофельных — всего около 100 килокалорий на порцию.
Свекольные чипсы.
Еще один оригинальный и полезный вариант. Свекла после запекания приобретает яркий вкус и сохраняет свой насыщенный цвет, что делает чипсы особенно привлекательными. Запекать ее лучше при 180 градусах, но чуть дольше — 20−25 минут.
Свекольные чипсы содержат мощные антиоксиданты, которые поддерживают здоровье сердца и сосудов, а также способствуют сохранению молодости кожи. Калорийность — около 120 килокалорий на порцию.
Фруктовые чипсы.
Чипсы можно делать не только из овощей, но и из фруктов. Отлично подходят яблоки, груши и даже бананы. Фруктовые чипсы не солят, их можно слегка присыпать корицей или ванилью. Такой вариант особенно любят дети, подчеркивает диетолог, ведь это сладкий, но полезный перекус.
Если смешать фруктовые чипсы с орешками, получится отличная альтернатива магазинным сладостям — вкусный и питательный микс, который удобно брать с собой в дорогу или давать детям в школу.
Полезные советы.
Чтобы снизить количество соли, используйте больше трав и специй: укроп, петрушку, орегано, базилик или прованские травы. Немного тертого сыра добавит вкуса и аромата, но, по словам диетолога, не стоит перебарщивать, так как он достаточно калориен. Чипсы лучше есть небольшими порциями. Даже домашние чипсы могут вызывать легкое газообразование, поэтому 100−150 грамм — оптимальный объем для перекуса. Для приготовления можно использовать не только духовку, но и специальные сушилки для овощей и фруктов. Это ускоряет процесс и позволяет сделать чипсы максимально полезными.
Топ-7 рецептов домашних чипсов.
Картофельные чипсы.
Приготовление:
Нарежьте картофель очень тонкими ломтиками (3−5 мм).Промойте в холодной воде, чтобы избавиться от крахмала. Обсушите бумажным полотенцем. Сбрызните ломтики маслом, посыпьте солью, перцем и чесноком. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте при 200 15−20 минут, перевернув через 7−10 минут.
Морковные чипсы.
Приготовление:
Морковь нарежьте тонкими пластинами при помощи овощерезки. Обсушите ломтики полотенцем. Сбрызните маслом, посыпьте солью и специями. Запекайте при 180 около 20 минут, перевернув один раз.
Свекольные чипсы.
Приготовление:
Очистите и нарежьте свеклу тонкими кружками. Выложите на полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. Сбрызните маслом, добавьте соль и травы. Запекайте при 180 20−25 минут, перевернув один раз.
Яблочные чипсы.
Приготовление:
Яблоки нарежьте тонкими кружочками, удалите семена. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Посыпьте корицей и слегка сбрызните медом (если хотите сладости).Запекайте при 100−120°C около 1 часа, затем переверните и подсушите еще 30−40 минут.
Банановые чипсы.
Приготовление:
Нарежьте бананы кружочками толщиной 3−4 мм. Сбрызните лимонным соком, чтобы они не потемнели. Выложите на пергамент. Запекайте при 100 около 1,5−2 часов, переворачивая каждые 30 минут.
Кабачковые чипсы.
Приготовление:
Нарежьте кабачок тонкими кружочками. Выложите на полотенце, чтобы убрать влагу. Сбрызните маслом, приправьте солью и специями. Запекайте при 180 около 15−20 минут, перевернув один раз.
Бататовые чипсы.
Приготовление:
Батат очистите и нарежьте тонкими кружочками толщиной 2−3 мм. Обсушите ломтики на бумажном полотенце. Сбрызните оливковым маслом, слегка посыпьте солью и паприкой. Выложите ломтики на противень, застеленный пергаментом, в один слой. Запекайте при 180 около 20 минут, перевернув на середине приготовления.
Бонус: чипсы из лаваша.
Приготовление:
Нарежьте лаваш треугольниками, как торт. Сбрызните маслом и посыпьте специями. Выложите на противень. Запекайте при 180 7−10 минут до золотистой корочки.
Домашние чипсы — это вкусная, простая и полезная альтернатива магазинным закускам. Их можно готовить из самых разных овощей и фруктов, экспериментировать со специями и сочетаниями. Такой перекус подойдет тем, кто следит за питанием, заботится о здоровье и не хочет отказываться от любимых хрустящих лакомств.