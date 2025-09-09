Apple объявила цены на новые iPhone 17

Ранее тюменские ритейлеры уже опубликовали ориентировочные цены на iPhone 17, где стоимость флагманской модели Pro Max с максимальным объемом памяти достигала 259 999 рублей, а базовая версия оценивалась в 94 999 рублей. Продавцы отмечали, что эти цены являются предварительными и будут скорректированы после официальной презентации Apple, которая состоялась 9 сентября 2025 года. Магазины начали принимать предзаказы, ожидая поступление новинок в течение недели после старта мировых продаж.