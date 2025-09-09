«Воровайки» ответили на призыв запретить группу в России

Группа «Воровайки» не согласна с мнением главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который назвал песню «Хоп, мусорок» аморальной и оскорбляющей чувства правоохранителей и бойцов СВО. Об этом во вторник, 9 сентября, заявил концертный директор коллектива Иван Лушников.
Он отметил, что не знаком с Бородиным лично и не понимает, «при чем здесь коррупция и шоу-бизнес».
— Он говорит о поддержке СВО, и я считаю, что поддержка должна проявляться не словами, а делами, например, ездить к нашим солдатам, организовывать благотворительные концерты в зоне СВО, — подчеркнул Лушников.
Он добавил, что не намерен держать зла на Бородина, поскольку тот «раскрутил» песню, сам того не желая, и сделал группе неожиданную рекламу. Также Лушников напомнил, что песню «Хоп, мусорок» слушают даже высокопоставленные чиновники в правоохранительных органах и никто не воспринимает композицию как оскорбление, передает Life.ru.
Ранее Виталий Бородин призвал запретить «Вороваек» в России, поскольку, по его словам, во время проведения СВО артисты не могут исполнять «развратные» песни. Он привел в пример песню «Хоп, мусорок», из-за которого группу можно «спокойно отменить».