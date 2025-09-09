Открытый Кубок по пожарно-спасательному спорту проходит в Минске

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит открытый Кубок по пожарно-спасательному спорту на призы министра по чрезвычайным ситуациям. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Сильнейшие спортсмены из всех регионов страны, Минска и Университета гражданской защиты борются за победу в четырех дисциплинах: подъем по штурмовой лестнице, 100-метровая полоса с препятствиями, пожарная эстафета 4×100, боевое развертывание.
«Сегодня состоялись торжественная церемония открытия и первый день соревнований. На учебной башне определили лучших в дисциплине “Подъем по штурмовой лестнице”. Завтра пройдет этап “100-метровая полоса с препятствиями”, — пояснили в ведомстве. -0-