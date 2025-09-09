Ричмонд
Аэропорт Вильнюса приостановил полёты из-за НЛО

Работа воздушной гавани приостановлена в связи с мерами безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Работа аэропорта Вильнюса была временно приостановлена утром 9 сентября из-за появления неопознанного летающего объекта в воздушном пространстве. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на Национальный центр управления кризисами Литвы.

Служба воздушной навигации Oro navigacija зафиксировала объект, после чего аэропорт принял решение приостановить полёты в целях безопасности.

Тип объекта пока не уточняется. Пассажирам рекомендуют напрямую связываться с авиакомпаниями для уточнения информации о своих рейсах и возможных изменениях в расписании.

Накануне стало известно о появлении загадочных лучей над Украиной, которые связывают с НЛО.

Ранее жители Японии сообщили о появлении в небе неизвестного светящегося шара, который пролетел над рядом регионов страны.