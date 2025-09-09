Аэропорт Вильнюса приостановил полёты из-за НЛО

Работа аэропорта Вильнюса была временно приостановлена утром 9 сентября из-за появления неопознанного летающего объекта в воздушном пространстве. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на Национальный центр управления кризисами Литвы.
Служба воздушной навигации Oro navigacija зафиксировала объект, после чего аэропорт принял решение приостановить полёты в целях безопасности.
Тип объекта пока не уточняется. Пассажирам рекомендуют напрямую связываться с авиакомпаниями для уточнения информации о своих рейсах и возможных изменениях в расписании.
Накануне стало известно о появлении загадочных лучей над Украиной, которые связывают с НЛО.
Ранее жители Японии сообщили о появлении в небе неизвестного светящегося шара, который пролетел над рядом регионов страны.